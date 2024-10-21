البروفيسور مارك تيستر لـ"سبق": الذكاء الاصطناعي يرسم مستقبل التمور السعودية بكفاءة واستدامة في استهلاك المياه

شهد المعرض الزراعي، الذي انطلق أمس الاثنين، توقيع عدة اتفاقيات مهمة لدعم الابتكار الزراعي في المملكة. ويشارك فيه أكثر من 370 عارضًا من 29 دولة، ما يعكس التزام المملكة بتعزيز الإنتاج الزراعي عبر التحول التكنولوجي.