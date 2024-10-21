البروفيسور مارك تيستر لـ"سبق": الذكاء الاصطناعي يرسم مستقبل التمور السعودية بكفاءة واستدامة في استهلاك المياه
كشف البروفيسور مارك تيستر، الخبير في علوم النبات والزراعة في البيئات القاحلة ورئيس مركز التميز للأمن الغذائي المستدام في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، عن مبادرات متقدمة تهدف إلى تطوير إنتاج التمور في المملكة عبر تبني التقنيات الذكية والابتكارات المستدامة.
جاءت تصريحات تيستر خلال مقابلة خاصة مع "سبق"، على هامش المعرض الزراعي السعودي في نسخته الحادية والأربعين، الذي انطلق أمس الاثنين ويُقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض حتى الخميس المقبل 24 أكتوبر الجاري، ويجمع قادة القطاع الزراعي لمناقشة حلول مبتكرة تُسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.
إنتاج التمور تحت مجهر التكنولوجيا
أكد البروفيسور تيستر أن الزراعة في المملكة تمتلك تاريخًا غنيًا بالإنجازات، لكنها تواجه اليوم تحديات بيئية كبيرة تتطلب حلولاً مبتكرة.
وصرح قائلاً: "نستهلك حاليًا نحو 50 لترًا من المياه لإنتاج تمرة واحدة، وهو رقم مرتفع في ظل شح الموارد المائية. هدفنا هو تقليل هذا الاستهلاك عبر تقنيات ذكية توفر الكفاءة وتحافظ على الموارد".
تحول ذكي نحو الاستدامة
أوضح تيستر أن جامعة “كاوست” تعمل من خلال مركز التميز للأمن الغذائي المستدام على تقليل الأثر البيئي للزراعة عبر اعتماد حلول مثل البيوت الزجاجية واستخدام المياه المالحة بدلاً من العذبة، مما يُسهم في حماية الموارد الطبيعية. وقال:
“نستفيد من أجهزة استشعار متطورة، ونستخدم الذكاء الاصطناعي، وأنظمة التحكم الذكية لتحسين إنتاجية النخيل وضمان كفاءة العمليات الزراعية”.
كما أكد أن الجامعة تسعى إلى “رد الجميل للمملكة” عبر تطوير تقنيات مستدامة تُسهم في مواجهة التحديات المناخية وتعزز الأمن الغذائي.
فرصة لتحقيق مستقبل زراعي واعد
دعا تيستر في ختام حديثه إلى تكاتف الجهود بين مختلف الأطراف لتحقيق الأهداف الطموحة في قطاع الزراعة، مشددًا على أهمية التعاون قائلاً: “لدينا فرصة كبيرة الآن لإحداث تغيير حقيقي في القطاع الزراعي، وتحقيق إنتاج مستدام يُحسن من استخدام الموارد ويخدم الأجيال القادمة”.
المعرض الزراعي السعودي.. منصة للابتكار والشراكة
شهد المعرض الزراعي، الذي انطلق أمس الاثنين، توقيع عدة اتفاقيات مهمة لدعم الابتكار الزراعي في المملكة. ويشارك فيه أكثر من 370 عارضًا من 29 دولة، ما يعكس التزام المملكة بتعزيز الإنتاج الزراعي عبر التحول التكنولوجي.
ويُعد المعرض فرصة حيوية للتواصل بين قادة الصناعة وصناع القرار، حيث يعرض أحدث التطورات في التكنولوجيا الزراعية والحلول المستدامة، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهداف تنويع مصادر الأمن الغذائي في المملكة.