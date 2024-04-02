رعدية مصحوبة ببرد.. "المطرية" مستمرة وتضم 9 مناطق تحت أجنحة السحب

تُظهِر أحدث صور الأقمار الاصطناعية، انتشار السحب الممطرة، يتخللها بعض السحب الركامية في أجزاء عدة من المملكة في هذه الأثناء، وتشمل أجزاء من غرب وجنوب غرب ووسط المملكة.. هذه السحب مرفقة بهطولات متفاوتة الغزارة من الأمطار في بعض المناطق، تكون رعدية أحيانًا مصحوبة بتساقط البرد.
وتشير آخر مخرجات الخرائط الجوية، إلى استمرار تأثر المملكة نهار اليوم الثلاثاء بالحالة الممطرة؛ لذا يُتوقع بمشيئة الله استمرار تكاثر السحب الممطرة يتخللها سحب ركامية أحيانًا في بعض المناطق، وتشمل أجزاء من: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة بما فيها العاصمة المقدسة، والمدينة المنورة، وجنوب تبوك)، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبروق والبرديات الكثيفة أحيانًا، والتي تكون متراكمة في بعض الأنحاء خاصة على المرتفعات.
ووفقًا لموقع "طقس العرب"، تمتد السحب الركامية الممطرة تدريجيًّا لأجزاء عدة من منطقة الرياض وخاصة محافظاتها الغربية والشمالية الغربية، وكذلك جنوب منطقة حائل وجنوب وغرب منطقة القصيم.