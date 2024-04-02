رعدية مصحوبة ببرد.. "المطرية" مستمرة وتضم 9 مناطق تحت أجنحة السحب

وتشير آخر مخرجات الخرائط الجوية، إلى استمرار تأثر المملكة نهار اليوم الثلاثاء بالحالة الممطرة؛ لذا يُتوقع بمشيئة الله استمرار تكاثر السحب الممطرة يتخللها سحب ركامية أحيانًا في بعض المناطق، وتشمل أجزاء من: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة بما فيها العاصمة المقدسة، والمدينة المنورة، وجنوب تبوك)، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبروق والبرديات الكثيفة أحيانًا، والتي تكون متراكمة في بعض الأنحاء خاصة على المرتفعات.