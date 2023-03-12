HUAWEI WATCH Buds أول ساعة وسمّاعة ذكية متطورة 2 في 1

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية السيّد كيث لي: "ملتقى بيبان23 هو المكان الذي يجتمع فيه القطاعان العام والخاص تحت سقف واحد لتبادل الأفكار غير العادية والخبرات العميقة التي تدور حول الابتكار وريادة الأعمال. إنه مكان لعرض الابداعات والاختراقات التي تلهم النمو وتتبنى ثقافة الابتكار". مضيفا:"من هذا المنطلق قمنا بطرح HUAWEI WATCH Buds الجديدة في هذا الملتقى والتي تتمتّع بالكثير من الابتكارات، وتقدّم تجربة ذكية مريحة مع وزنها الخفيف. إنها بمثابة استكشاف عميق لآخر للإمكانيات التي توفرها أجهزة هواوي الذكية القابلة للارتداء مع حقبة جديدة من التجربة الذكية للمستخدمين".