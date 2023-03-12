HUAWEI WATCH Buds أول ساعة وسمّاعة ذكية متطورة 2 في 1

على هامش ملتقى بيبان23 الذي يقام في الرياض بين 9 و 13 مارس الحالي، أطلقت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية ساعة وسمّاعة ذكية جديدة بتصميم مبتكر ومزيج وظيفي - HUAWEI WATCH Buds.
باعتبارها أول ساعة وسمّاعة ذكية متطورة 2 في 1 في هذا القطاع مع غطاء منبثق مغناطيسي، فقد تمّ تصميم HUAWEI WATCH Buds بهندسة شاملة ومتكاملة، بحيث تلغي الحدود بين سماعات الأذن TWS (ستيريو لاسلكي حقيقي) والساعات الذكية. فهي تجمع بين ميزات ووظائفالجهازين، وتدمج سماعات الأذن والساعة الذكية في جهاز أنيق يمكن ارتداؤه، حيث تأتي سماعات الأذن والساعة في وحدة واحدة.
وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية السيّد كيث لي: "ملتقى بيبان23 هو المكان الذي يجتمع فيه القطاعان العام والخاص تحت سقف واحد لتبادل الأفكار غير العادية والخبرات العميقة التي تدور حول الابتكار وريادة الأعمال. إنه مكان لعرض الابداعات والاختراقات التي تلهم النمو وتتبنى ثقافة الابتكار". مضيفا:"من هذا المنطلق قمنا بطرح HUAWEI WATCH Buds الجديدة في هذا الملتقى والتي تتمتّع بالكثير من الابتكارات، وتقدّم تجربة ذكية مريحة مع وزنها الخفيف. إنها بمثابة استكشاف عميق لآخر للإمكانيات التي توفرها أجهزة هواوي الذكية القابلة للارتداء مع حقبة جديدة من التجربة الذكية للمستخدمين".
تتوافق ساعة HUAWEI WATCH Buds مع أجهزة هواوي بالإضافة إلى أجهزة Android و iOS الأخرى، وهي تتوفر حاليا في المملكة العربية السعودية باللون الأسود وبسعر 1999 ريال على موقع الويب الرسمي لهواوي وتجار التجزئة المحددين.
تجسيدًا لروح الابتكار، ابتكرت هواوي أول ساعة ذكية في الصناعة بتصميم غطاء منبثق مغناطيسي، والذي يستضيف زوجًا من سماعات الأذن TWS(ستيريو لاسلكي حقيقي) بداخلها. تتبنى HUAWEI WATCH Budsتصميمًا هيكليًا عالي التماسك، باستخدام مكونات دقيقة مصغرة مخصصة وعمليات تصنيع متقدمة تجلب تجربة جديدة ومريحة. يقدم الزر الماسي المبهر بنمط تصميم 710 Clous de Paris بريقًا معدنيًا فريدًا مع نسيج رقيق.
باعتبارها أول ساعة ذكية من نوعها مصممة بسماعات أذن، يسمح التصميم المنبثق المبتكر لساعة HUAWEI WATCH Buds لغطاء الساعة بالظهور على الفور مثل ساعة الجيب بضغطة بسيطة، وسيتم العثور على سماعتي الأذن مرفقتين بسماعات الأذن.
بخلاف الاستماع إلى الموسيقى، يعد تلقي المكالمات جزءًا أساسيًا آخر من امتلاك سماعات أذن. تعد HUAWEI WATCH Buds صغيرة الحجم لكنها قوية من حيث الصوت - وهي مزودة بميكروفونات مزدوجة مع التقاط الصوت ومستشعر التوصيل العظمي.
علاوة على ذلك، تدعم ساعة HUAWEI WATCH Buds أيضًا تقنيةANC (إلغاء الضوضاء النشطة) لتقليل الضوضاء المحيطة وتوفير تجربة غامرة سواء كان ذلك للاستماع إلى الموسيقى أو تلقي المكالمات.
باعتبارها ساعة ذكية جديدة مزودة بسماعات أذن خاصة بها، بالإضافة إلى امتلاكها سماعات رأس TWS (ستيريو لاسلكي حقيقي)، تظل HUAWEI WATCH Buds ممتازة من حيث الوظائف والتجربة كساعة. تدعم الساعة الذكية مراقبة معدل ضربات القلب، ونسبة تشبع الاكسجين في الدم -SpO2، ومراقبة النوم. بفضل قدرات تقنية TruSleepTM المصممة ذاتيًا من هواوي، يمكن للساعة الذكية تتبع صحة نومك وعاداتك وأيضًا تسجيل الشخير.
تأتي سماعات الأذن بتصميم أسطواني خفيف الوزن مثمن الأضلاع بأبعاد 21.8 × 10.3 × 10.3 ملم. يبلغ وزن كل سماعة 4 جرام تقريبًا. من السهل ارتداء سماعات الأذن ويمكن إعادة وضعها بسهولة في الساعة. بفضل تصميمها الأسطواني، توفر سماعات الأذن تجربة صوتية مريحة. في الوقت نفسه، تتبنى سماعات الأذن تصميمًا داخل الأذن بدون أي مقابض للأذن.
ترث ساعة HUAWEI WATCH Buds تكنولوجيا الرياضة واللياقة البدنية الموجودة في خط هواوي الطويل من الأجهزة القابلة للارتداء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تأتي الساعة مزودًا بـ 80 وضعًا رياضيًا، من بينها 10 أوضاع رياضية احترافية.
كما تم دمج سماعة HUAWEI WATCH Buds مع النظام الرياضي العلمي HUAWEI TruSportTM المطور ذاتيًا من هواوي، مما يوفر للمستخدمين التقييمات الرياضية الاحترافية والمشورة.
يمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق HUAWEI Health، المتوافق مع أنظمة تشغيل مختلفة، مثل iOS و Android وما إلى ذلك وإقرانه بالساعة الذكية لمراقبة الصحة. يدعم تطبيق HUAWEI Health أيضًا دورات اللياقة البدنية الاحترافية الأخرى مثل اليوجا واللياقة البدنية وتمارين القوة، حتى تتمكن من الاستمتاع بساعة HUAWEI WATCH Buds عند الوصول إلى صالة الألعاب الرياضية أو الاسترخاء أثناء الاستماع إلى الموسيقى التأملية.
كجهاز ذكي يمكن ارتداؤه، فإن ساعة HUAWEI WATCH Buds لديها ثروة من سيناريوهات التطبيق. يمكن للمستخدمين الانزلاق على سماعة الأذن للرد على مكالمة، دون الحاجة إلى العبث على الشاشة، ومزامنة الرسائل النصية من هواتفهم الذكية المتصلة، بالإضافة إلى الرد السريع بالرسائل النصية والرموز التعبيرية لسهولة الاستخدام والراحة. وسعت HUAWEI WATCH Budsأيضًا حدود الاستخدام، التي تتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من التطبيقات عبر تطبيق AppGallery.