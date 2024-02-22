"القيادة" تهنئ الحاكم العام لسانت لوسيا بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيد سيريل إرول ملكيادس تشارلز، الحاكم العام لسانت لوسيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.