انطلاق النسخة الثانية من "آفاق الدرعية" لتحويل النشء إلى سفراء لخدمة مجتمعاتهم

ويحتوي آفاق الدرعية في هذه النسخة على ستة مسارات إبداعية ترتكز على قيم وإرث الدرعية، تشتمل على العديد من الفرص النوعيّة، حيث يشهد مسار الفنون ثلاث ورش عمل عن صناعة الأصباغ الطبيعية، ونحت الخيل العربي، وفن الخط، فيما يشتمل مسار الإنتاج الإبداعي على التصوير الفوتوغرافي، وصناعة الأفلام، والفن المسرحي، ويركز مسار الثقافة على آداب المجلس والضيافة والقهوة السعودية والفنون الأدائية (العرضة، السامري)، فيما يركّز مسار القيادة على التطوع وفن الإلقاء وإعادة الاستخدام والتدوير، كما ستكون هناك ورش عمل عن التصميم والتصنيع ثلاثي الأبعاد، وتقنيات ميتافيرس في مسار التقنية، بالإضافة لورش رماية السهام، والتنقيب عن الآثار، وتقنيات البناء التقليدي بالطين في مسار التراث.