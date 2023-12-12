"حرف السعودية" تعلن انطلاق أعمالها لتعزيز قطاع الحرف اليدوية عالية الجودة

وفي ظلّ تطلُّعات المملكة لاستقبال "150" مليون زائر بحلول عام 2030م؛ أكّد الرئيسُ التنفيذي لشركة حرف السعودية المهندس حسام الدين بن صالح المدني، الدورَ الريادي والاستراتيجي للشركة في هذا المسعى، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م، وسعيها لإبراز قطاع الحرف اليدوية السعودية محليًّا وعالميًّا، مع التركيز على توفير فرص عمل مستدامة للحرفيين تصل إلى حوالي "9,000" فرصة مباشرة وغير مباشرة، ونطمح في المساهمة بقرابة مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030م، بما يدعم الأهداف الاقتصادية الشاملة لرؤية 2030م.