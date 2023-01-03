5 نصائح ذهبية من "الصحة" لتحسين حالتك النفسية والجسدية

وتفصيلًا، أوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على "تويتر"، أن من هذه العادات، النوم الذي يُعد "سر كل سر في الصحة النفسية والجسدية"، وقالت: "اضبط ساعات الاستيقاظ والنوم، ومر على #نومك_يومك لأسرار النوم".