5 نصائح ذهبية من "الصحة" لتحسين حالتك النفسية والجسدية

دعت وزارة الصحة إلى تطبيق مجموعة من العادات السهلة والخفيفة، لتحسين الصحة العامة للأفراد؛ مؤكدة أهمية ضبط ساعات النوم والتغذية المتوازنة، وترك التدخين، والحرص على المشي، والحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية.
وتفصيلًا، أوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على "تويتر"، أن من هذه العادات، النوم الذي يُعد "سر كل سر في الصحة النفسية والجسدية"، وقالت: "اضبط ساعات الاستيقاظ والنوم، ومر على #نومك_يومك لأسرار النوم".
وأضافت: "التغذية المتوازنة؛ بقدر تنوع وتوازن الغذاء تكون صحتك، خذ ما يناسبك وانتبه من كل ما يسبب لك حساسية غذائية؛ لأن #الموضوع_حساس".
وتابعت: "ترك التدخين؛ تدخين التبغ أو السجائر الإلكترونية يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، مر على #سكتة_إلكترونية واعرف أكثر".
وأردفت: "المشي: نشاط تقدر تمارسه في كل مكان، أثره الإيجابي يصل للدم، المناعة والعظام وتقليل مستوى التوتر، خذ كل نصائح المشي الصحي من #امش30".
وأكدت أهمية التقليل من الأجهزة الإلكترونية، وقالت: "حدد ساعات استخدام الجوال، وحمل تطبيقات تفيد صحتك، مثل تطبيق شرب الماء، ولو عندك أطفال يحبون الألعاب الإلكترونية مر على #بين_قيم_وقيم".
واختتمت الوزارة: "بين أولوياتك الروحانية، المالية، العملية، الشخصية، لا تنس الأهم: أولوياتك الصحية، ونتمنى لك صحة دائمة هذا العام وكل عام".