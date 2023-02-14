"البديوي" يبحث تعزيز التبادل التجاري بين الخليج والمملكة المتحدة

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي؛ اليوم، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، المفوض التجاري البريطاني في منطقة الشرق الأوسط سايمون بيني؛ على هامش مشاركة الأمين العام في أعمال القمة العالمية للحكومات 2023.