"البديوي" يبحث تعزيز التبادل التجاري بين الخليج والمملكة المتحدة

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي؛ اليوم، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، المفوض التجاري البريطاني في منطقة الشرق الأوسط سايمون بيني؛ على هامش مشاركة الأمين العام في أعمال القمة العالمية للحكومات 2023.
وشهد اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أبرزها تعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة ومتابعة سير مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.
وأكّد البديوي؛ الأهمية التي يوليها مجلس التعاون للشراكة الإستراتيجية مع المملكة المتحدة، التي تمّ الإعلان عنها في القمة المشتركة التي عُقدت بالبحرين في ديسمبر 2016م، ويتم تفعيلها من خلال تنفيذ خطط العمل المشترك وقرارات القمة.