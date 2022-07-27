رئيس نيوم: 6 أشهر من الاجتماعات مع ولي العهد أثمرت عن تصميم "ذا لاين" الحالي

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم" نظمي النصر، أن ستة أشهر من الاجتماعات مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم، أثمرت عن التوصل إلى تصميم "ذا لاين" الحالي.
وقال "النصر" في تصريحات للعربية: شركات هندسية متقدمة عالمياً ستنفذ مشروع "ذا لاين"، الذي يعد نقلة عالمية لم ير العالم مثلها حتى الآن، وبدأنا العمل في البنية التحتية لمدينة "ذا لاين" منذ سنة.
وأضاف: نطوّر تكنولوجيا جديدة لم تنفذ من قبل لرفع جودة الحياة في "ذا لاين"، وهناك آلاف المعدات تعمل الآن في ميناء "أوكساجون"، وستكون هناك جزر ومناطق سكنية سيبدأ العمل فيها قريباً.
وأردف: سنبدأ العمل بمرافق التعليم والجامعات والصحة في نيوم العام المقبل، وسنعمل مع شركات سعودية لتكون جزءاً من نيوم.