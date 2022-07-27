رئيس نيوم: 6 أشهر من الاجتماعات مع ولي العهد أثمرت عن تصميم "ذا لاين" الحالي

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم" نظمي النصر، أن ستة أشهر من الاجتماعات مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم، أثمرت عن التوصل إلى تصميم "ذا لاين" الحالي.