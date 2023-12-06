أمير القصيم: الميزانية العامة جاءت لتؤكد مواصلة مسيرة التنمية الشاملة والتنوع الاقتصادي

رفع أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظهما الله-؛ بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446/ 1445هـ (2024).
وقال: "جاءت الميزانية العامة في مضامينها بعناية واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة والتنوع الاقتصادي، من خلال توجيه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الوزراء والمسؤولين -كلٌّ فيما يخصه- بالالتزام الفاعل بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية".
وأكد أمير منطقة القصيم ما نوّه به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، بما حققته السعودية من إنجازات منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، واستمرار حكومة السعودية في الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، ورفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها السعودية في إطار رؤية السعودية 2030؛ لتمكينها من المضي قُدمًا نحو مستقبل أفضل، يليق بمكانتها وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.
ولفت إلى أن ميزانية الخير للمملكة أظهرت النمو المتسارع لجميع القطاعات بالسعودية؛ وهو ما يحقق فرصًا متنوعة، ويعكس متانة وقوة اقتصاد السعودية أمام التحديات الاقتصادية العالمية، وتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، نحو تحقيق رؤية السعودية 2030.
واختتم تصريحه بدعاء الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يديم على البلاد أمنها وأمانها واستقرارها.