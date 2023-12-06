أمير القصيم: الميزانية العامة جاءت لتؤكد مواصلة مسيرة التنمية الشاملة والتنوع الاقتصادي

وأكد أمير منطقة القصيم ما نوّه به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، بما حققته السعودية من إنجازات منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، واستمرار حكومة السعودية في الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، ورفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها السعودية في إطار رؤية السعودية 2030؛ لتمكينها من المضي قُدمًا نحو مستقبل أفضل، يليق بمكانتها وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.