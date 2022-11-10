العالمي يزيد الراجحي يتطلع لتعزيز صدارته في كأس العالم في حائل

بعد جولة البرتغال الأوروبية، يتجهز البطل العالمي السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي لخوض جولة باها حائل على أرضه وبين جماهيره والذي يمثل الجولة السابعة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها، والجولة الثالثة من كأس العالم لراليات الشرق الأوسط لموسم 2022 والتي يشرف عليها الإتحاد الدولي للسيارات الـ FIA كما أن حائل ستستضيف الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية على مدار مرحلتين تسبقهما مرحلة تأهيلية في الفترة ما بين 10 – 12 من شهر نوفمبر الجاري.