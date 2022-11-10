العالمي يزيد الراجحي يتطلع لتعزيز صدارته في كأس العالم في حائل

بعد جولة البرتغال الأوروبية، يتجهز البطل العالمي السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي لخوض جولة باها حائل على أرضه وبين جماهيره والذي يمثل الجولة السابعة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها، والجولة الثالثة من كأس العالم لراليات الشرق الأوسط لموسم 2022 والتي يشرف عليها الإتحاد الدولي للسيارات الـ FIA كما أن حائل ستستضيف الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية على مدار مرحلتين تسبقهما مرحلة تأهيلية في الفترة ما بين 10 – 12 من شهر نوفمبر الجاري.
وسيشارك فخر السعودية في رياضة المحركات يزيد الراجحي على متن سيارة التويوتا هايلوكس (تي 1+) برعاية من الشريك الرسمي شركة عبد اللطيف جميل للسيارات وبرفقة ملاحه الألماني ديرك فون تسيتسفيتس الذي مازال يرافق بطلنا العالمي السعودي في جولاته الإفليمية والمحلية إذ مازال يتعافى مساعده الإيرلندي مايكل أور من إصابته في باها بولندا بعد تعرضه لكسرين في ساقه الأيمن.
ويسعى العالمي السعودي يزيد الذي تصّدر الترتيب العام المؤقت لكأس العالم للراليات الكروس كانتري باها في جولة البرتغال التي شهدت الجولة الأوروبية الختامية من كأس العالم قبل أسبوع، الفوز في جولة حائل التي تستضيف جولة عالمية ومحلية في آنٍ واحد نهاية هذا الأسبوع عبر الكثبان الرملية لصحراء النفود الكبير.
ويمتلك فخر السعودية الرقم القياسي في عدد الانتصارات في رالي حائل وهو السائق السعودي الوحيد الذي يمتلك خمسة ألقاب وعلى متن 4 مصانع مختلفة في مسيرته الاحترافية إذ يتطلع يزيد الفوز على متن سيارة تويوتا هايلوكس للمرة الأولى هذا العام في حائل.
ويتألف رالي حائل تويوتا الذي ينضم لجولات كأس العالم للمرة الثانية من مرحلتين وعلى ثلاثة أقسام بمسافة إجمالية تبلغ حوالي 775.64 كيلومتراً منها 416 كيلومتراً مسافة مراحل خاصة خاضعة للتوقيت على المسارات الصحراوية المفتوحة وعلى التضاريس الجبلية والحصوية القاسية في إمارة منطقة حائل.
وإستضافت حائل التي تعتبر "مهد الراليات السعودية" في عام 2020 الجولتين الختاميتين من كأس العالم للراليات الكروس كانتري للراليات القصيرة او ما يعرف بالـ "باها"، فيما استضافت الموسم الماضي، 2021 الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات الكروس كانتري للراليات الطويلة والتي تم إستبدالها هذا العام ببطولة العالم "للرالي – رايد" او ما يطلق عليها الـ W2RC.
وعبر الراجحي عن إستعداده لرالي حائل قائلاً: " أنا سعيد جداً بتواجدي في حائل اليوم وأفتخر كونها عادت لنا ببطولة عالمية أخرى على أرض الوطن".
"أتطلع للفوز هنا فأنا على موعد لحصد النقاط المهمة التي ستؤهلني للفوز بلقبي العالمي في كأس العالم وانا في أتم الإستعداد لها، سنفعل كل ما بوسعنا وأتمنى من الله أن يوفقنا في هذه الجولة."
"لم تكن جولة البرتغال بالجولة التي توقعناها، كانت جميع مجرياتها من صالحنا إذ كنا الأسرع وفزنا بمرحلتها الأولى ولكن تعطلنا عندم إنقطع سير المحرك فجأة خلال المرحلة الثانية وخسرنا وقتاً كلفنا نقاط البطولة ولكن لحسن حظنا، حصلنا على نقاط فوز المرحلة الأولى التي جعلت منا أن نتصدر البطولة بنقطة واحدة".
"نمُر بموسم طويل هذا العام، فقد شاركنا في ثلاث بطولات مختلفة، أنهينا بطولة واحدة حتى الآن ويتبقى لنا روزنامتين، إحداها كأس العالم والأخرى البطولة السعودية تويوتا سألين المولى عز وجل الله أن يوفقنا في هذه المهمة وأن يتمم لنا على خير".
"جولة حائل بالغة الأهمية، وتم الإستعداد لها بالشكل المطلوب، لاسيما أنها ستقام على أرضي وبين جماهيري ضمن جولة عالمية ومحلية في نفس الوقت".
ووجه الراجحي شكره الخاص للشريك الاستراتيجي والوكيل الحصري لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، شركة عبد اللطيف جميل للسيارات على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.