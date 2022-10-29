من النوادر وكاملة المواصفات.. بيع "الشيهانة" الأغلى ثمنًا بمزاد في الكويت

وتعتبر هذه البيعة هي الأعلى منذ بداية موسم عبور الطيور المهاجرة؛ حيث يحرص العديد من الهواة على التواجد في صحراء الكويت، للبحث عن الغنائم، وطرح الطيور النادرة مثل الصقور والشياهين لعرضها في مزاد صاحب المربط هاشم الصليلي، الذي يُعد أشهر صاحب مزاد في دول الخليج والدول العربية؛ حيث يحرص على عرضها في مزاده كونه من الأشخاص الثقة لدى هواة الطيور ودائمًا تصل الصقور في مزاده إلى أسعار ثمينة.