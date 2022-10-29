من النوادر وكاملة المواصفات.. بيع "الشيهانة" الأغلى ثمنًا بمزاد في الكويت

في بادرة تُعد الأولى منذ بداية موسم عبور الطيور المهاجرة؛ تم طرح شيهانة صباح أمس الأول في منطقة الأبرق شمال البلاد، من قِبَل أحد المواطنين من هواة المقناص.
وبالتفاصيل وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية؛ فقد قام صاحب الشيهانة بعرضها في مزاد الصقور للمواطن هاشم الصليلي، وتم عرضها عبر اللايف حيث تم المزايدة عليه من قِبَل هواة الطيور، وتم بيع الطير بمبلغ 40 ألف دينار كويتي لصالح أحد الأشخاص الذين يقومون بتربية الطيور النادرة.
وتعتبر هذه البيعة هي الأعلى منذ بداية موسم عبور الطيور المهاجرة؛ حيث يحرص العديد من الهواة على التواجد في صحراء الكويت، للبحث عن الغنائم، وطرح الطيور النادرة مثل الصقور والشياهين لعرضها في مزاد صاحب المربط هاشم الصليلي، الذي يُعد أشهر صاحب مزاد في دول الخليج والدول العربية؛ حيث يحرص على عرضها في مزاده كونه من الأشخاص الثقة لدى هواة الطيور ودائمًا تصل الصقور في مزاده إلى أسعار ثمينة.
والشيهانة (أنثى الصقر الشاهين) من أجمل وأغلي أنواع الصقور، فهي أسرع الكائنات على وجه الأرض؛ حيث تصل سرعتها أثناء الانقضاض على الفريسة إلى 400 متر في الثانية، وإلى جانب السرعة تتميز بالقوة والجمال والشموخ، كما تفضل الموت جوعًا على أكل الجيف، وإذا صادت لا تترك صيدها.