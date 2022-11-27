مرتادو حجز الشرائع بمكة يناشدون إيجاد حل لخطر الخيول والدراجات النارية

بخطى غير متوازنة، ونظرات لا تكاد تستقر في مكان، وحذر على أشدِّه، وخطر في أي لحظة قد يقع.. يذهب الأهالي إلى حجز المركبات في الشرائع؛ لينعموا بجمال الأجواء، والاستمتاع بها في إجازة الفصل الدراسي الأول.
وتفصيلاً، تلقت "سبق" عددًا من شكاوى ومناشدات مرتادي الحجز بسبب انتشار الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي والخيول في وسط الحجز؛ ما يُسبِّب حالة من عدم الشعور بالأمان من خطر التعرُّض للدهس من قِبل الدراجات أو السقوط من على ظهور الخيول الموجودة في الحجز، إضافة إلى ما تُسببه من روائح كريهة نتيجة مخلفاتها التي تنشرها في الموقع.
"سبق" وثَّقت جانبًا من وجود الخيول في الموقع، إضافة للدراجات النارية ذات العجلات الأربع، التي طالب مرتادو الحجز بمنع وجودها نظرًا لخطرها، وتهوُّر مَن يقومون بقيادتها، إضافة إلى خلوِّها من أي وسيلة سلامة أمام حركة المركبات، والكثافة العددية التي يشهدها الحجز.
وعبَّر عدد من مرتادي الحجز عن تخوُّفهم من أن يتكرر مشهد حجز النورية، الذي راح ضحيته طفلة (عشرة الأعوام) بعد أن تعرضت للرفس عقب سقوطها من على ظهر الحصان.
يُذكر أن ظاهرة الدراجات النارية والخيول كانت قد اختفت من الموقع بعد أن تم تنفيذ حملة مشتركة بين دوريات الأمن وأمانة العاصمة المقدسة؛ ما أضفى على الموقع هدوءًا أراح مرتاديه، وجعلهم يستمتعون بأوقاتهم.