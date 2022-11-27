مرتادو حجز الشرائع بمكة يناشدون إيجاد حل لخطر الخيول والدراجات النارية

وتفصيلاً، تلقت "سبق" عددًا من شكاوى ومناشدات مرتادي الحجز بسبب انتشار الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي والخيول في وسط الحجز؛ ما يُسبِّب حالة من عدم الشعور بالأمان من خطر التعرُّض للدهس من قِبل الدراجات أو السقوط من على ظهور الخيول الموجودة في الحجز، إضافة إلى ما تُسببه من روائح كريهة نتيجة مخلفاتها التي تنشرها في الموقع.