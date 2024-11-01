"البديوي": 27,600 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية تسهّل التبادل التجاري

ولفت إلى أنّ المخرجات الموحّدة التي تصدرها هيئة التقييس؛ كالمواصفات القياسية، واللوائح الفنية، وإجراءات التحقّق من المطابقة التي تغطي عديداً من المجالات والقطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، تُسهم بشكلٍ مباشرٍ في توحيد المتطلبات الفنية أمام حركة التجارة البينية بين دول المجلس، فتسهّل انسيابية حركة البضائع بين دولنا، وتدعم نمو المنتجات الخليجية وتسويقها في الأسواق الإقليمية والعالمية؛ فضلاً عن حماية المستهلك الخليجي من المنتجات الضارة والمغشوشة، والمحافظة على البيئة والصحة.