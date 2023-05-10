إنقاذ 4 مرضى بعد الاستفادة من أعضاء متوفى دماغياً في تبوك

نجح فريق طبي بقسم وحدة الأعضاء في مستشفى الملك خالد بتبوك، بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، في إجراء عملية جراحية استغرقت أكثر من 6 ساعات لنقل أعضاء متوفى دماغياً، بسبب نزيف دماغي شديد إثر ارتفاع في ضغط الدم مما سبّب له وفاة دماغية.
وأكّد الفريق الطبي المشرف على الحالة أنه تمّ نقل أعضائه بعد موافقة ذويه، والتأكد من الوفاة طبقاً للبروتوكول الوطني لتشخيص الوفاة الدماغية لمصلحة أربعة مرضى كانوا بحاجة إلى زراعة الكلية اليمنى لمريضة في مستشفى الملك سلمان بتبوك، وكذلك زراعة الكلية اليسرى مع البنكرياس لمريض واحد بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، إضافة إلى زراعة القلب والرئتين لمريضين بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض.
يُذكر أن مستشفى الملك خالد بتبوك أجرى خلال الشهرين الماضيين 800 عملية جراحية منها 420 عملية جراحية روتينية و380 عملية نوعية.