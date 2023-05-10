إنقاذ 4 مرضى بعد الاستفادة من أعضاء متوفى دماغياً في تبوك

وأكّد الفريق الطبي المشرف على الحالة أنه تمّ نقل أعضائه بعد موافقة ذويه، والتأكد من الوفاة طبقاً للبروتوكول الوطني لتشخيص الوفاة الدماغية لمصلحة أربعة مرضى كانوا بحاجة إلى زراعة الكلية اليمنى لمريضة في مستشفى الملك سلمان بتبوك، وكذلك زراعة الكلية اليسرى مع البنكرياس لمريض واحد بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، إضافة إلى زراعة القلب والرئتين لمريضين بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض.