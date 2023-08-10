معلم بـ"محو الأمية" بالقنفذة: سعادتي لا توصف بتدريس "والدي" بعد محاولاتي تعليمه منفرداً

وقال المعلم العيسي لـ"سبق": "سعادتي لاتصفها الكلمات ولاتفيها العبارات كوني أحد معلمي هذه الحملة المباركة التي جاءت لتحقق أهدافًا عظيمة رأيتها خلال الفترة الماضية عيانا وزادني سعادة أن أحد دارسي هذه الحملة وفي هذا المركز هو والدي الذي يتعلم ويشارك مع دارسي المركز بشكل رائع ومميز أفضل من محاولاتي سابقاً تعليمه منفردًا إلا أن هذه الحملة جعلته يقبل ويتعلم بسرعة واهتمام أكبر".