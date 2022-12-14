"سال السعودية" تحصل على رخصة تقديم الخدمات الأرضية بمطارات المملكة

وقال البداح: "إن حصولنا على هذه الرخصة يؤكد خبرة سال المتميّزة في الخدمات الأرضية لطائرات الشحن، والنجاحات والإنجازات البارزة التي ظلت تحققها في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة داخل المطارات في المملكة، وجهودها في بناء شبكة واسعة تربط المطارات الداخلية، والموانئ البحرية، ومراكز النقل البري، لتطوير ونمو هذا القطاع الحيوي المهم، وتعزيز دوره في دعم الناتج المحلي، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وفقًا لتوجهات رؤية المملكة 2030".