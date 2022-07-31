المملكة تُنظم منتدى العالم القادم بمشاركة قادة وخبراء قطاع الرياضات الإلكترونية

تستعد المملكة العربية السعودية لاحتضان "مؤتمر العالم القادم" الذي سيجمع قادة وخبراء قطاع الرياضات الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم، على مدار يومين، بداية من يوم الأربعاء بتاريخ 7 سبتمبر 2022 في مدينة الرياض.

وستقام النسخة الأولى من المؤتمر العالمي في فندق "Four Seasons"، حيث سيناقش مجتمع الرياضات الإلكترونية آخر مستجدات القطاع الحيوي الواعد اقتصادياً، ويستعرض أحدث الأفكار والاستثمارات وتطوير المواهب، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود المملكة بصفتها دولة رائدة في القطاع.

وسيشهد "مؤتمر العالم القادم" حضور ومشاركة أكثر من 1200 شخصية بارزة في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية دولياً من وزراء الرياضة في الدول الرائدة، وكبار المستثمرين، ومطوري الألعاب، والاتحادات الرياضية والبطولات، ومقدمي الخدمات التقنية، واللاعبين، والشركات الناشئة، وممثلي القطاع العام، والعلامات التجارية، والمعلنين، والناشرين، ووسائل الإعلام.

ويأتي المؤتمر بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ويختتم أنشطة وفعاليات موسم الجيمرز (أكبر حدث في الرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم) المستمرة حالياً، وتمتد لمدة 8 أسابيع في بوليفارد رياض سيتي.