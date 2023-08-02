بعد سنتين من الدراسة والتدريب.. تخريج 178 خريجًا من المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات

صرح سالم بن حسن الأسمري المدير التنفيذي للمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بأن الطلاب المتوقع تخرجهم من الدفعة العشرين بلغوا 178 خريجًا، حيث وصل عدد الخريجين منذ الدفعة الأولى حتى الآن بما فيهم الدفعة العشرين 3995 خريجًا.
وأقيم حفل الدفعة العشرين المتوقع تخرجهم في مقرّ المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات في جدة يوم الأربعاء هـ 1/ 1/ 1445هـ الموافق 19/ 7/ 2023 م، حيث أمضى هؤلاء الطلاب سنتين من الدراسة والتدريب في المعهد، وأمضوا كذلك 8 أسابيع من التدريب على رأس العمل (OJT) في مراكز صيانة وورش شركات موزعي السيارات اليابانية في المملكة الأعضاء في المعهد.
وسينهي هؤلاء المتوقع تخرجهم المتطلبات المتبقية عليهم، ثم يباشرون أعمالهم بداية شهر سبتمبر 2023 في مراكز وورش الصيانة في فروع شركات موزعي السيارات اليابانية في المملكة، وسيتم الإشراف عليهم عند بدء ممارستهم لعملهم (كفني صيانة) من قبل مسؤولي مراكز الصيانة في الشركات ومدربي المعهد على حد سواء، وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من بدء مباشرتهم للعمل، وبعد هذه الفترة يصبح كل خريج منهم فني صيانة متمرسًا ومنتِجًا إن شاء الله.
ويعد المعهد الخريج إعدادًا جيدًا قبل تخرجه بحيث يتقن المهارات، وتكون لديه الثقة التامة بنفسه، الشاب السعودي تواق لإتقان مهارات تقنية وصيانة السيارات، وكل خريج وقّع عقدًا مع إحدى الشركات الأعضاء في المعهد يباشر عمله في وظيفة في إحدى شركات موزعي السيارات اليابانية في المملكة المشاركين في المعهد، سوق العمل يحتاج إلى أعداد كبيرة من الخريجين والمعهد يلبي جزءًا من احتياجات سوق العمل.
ويقوم المعهد بتقديم دراسة وتدريب لمدة سنتين، ويمنح الخريجين شهادة دبلوم في تقنية وصيانة السيارات معترفًا بها ومصدقة من المؤسسة العامَّة للتدريب التقني والمهني.
ويختار المعهد سنويًا عددًا من خريجيه المتميزين لتدريبهم في اليابان وفي المعهد، ثم يتمّ تعيينهم كمدربين مبتدئين في المعهد.
ويقوم المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات وشركات موزعي السيارات سنويًا بطرح 250 وظيفة للشباب السعودي في مجال تقنية وصيانة السيارات عبر الموقع الإلكتروني www.sjahi.org.
جدير بالذكر أن معظم طلاب المعهد يوقعون قبل بدء الدراسة عقود عمل مع شركات موزعي السيارات اليابانية في المملكة، وننوه إلى أنه تم فتح باب القبول للتسجيل في الدفعة الثانية والعشرين لشغل 250 وظيفة شاغرة للشباب السعودي في شركات توزيع السيارات اليابانية في المملكة.
ويتمُّ تعيين الذين اجتازوا اختبارات ومتطلبات القبول وفق احتياجات الشركات في المملكة في المنطقة أو في المدينة التي يرغبها قدر الإمكان، بوظيفة فني صيانة سيارات تحت التدريب.
ويتلقى الطلاب المقبولون دراسةً وتدريبًا في المعهد بجدة وفق أحدث المعدات والأجهزة تحت إشراف الخبراء اليابانيين، تعتمد أساليب الدراسة والتدريب في المعهد على أحدث مناهج تقنية وصيانة السيارات اليابانية التي يطبقها مصنعي السيارات في اليابان وفق أحدث الأجهزة والمعدات والمدربين الممارسين ذوي الكفاءة العالية.
ويضمّ المعهد 20 قاعة دراسية و12 قاعة للتدريب العملي على أجزاء السيارات، وورشتين كبيرتين مجهزتين بأحدث المعدات الخاصة بالتدريب بما فيها أكثر من 100 سيارة للتدريب، إضافة إلى وجود مكتبة متخصصة تضم مجموعة من المراجع في تقنيات صيانة السيارات اليابانية، كذلك يضم المعهد معامل لتدريس اللغة الإنجليزية ومعامل للكمبيوتر والعلوم التطبيقية الفيزياء والكيمياء.
ويوفر المعهد سكنًا للطلاب القادمين من خارج مدينة جدة يتسع لـ400 طالب وملاعب رياضية ومطعمًا يتسع لنحو 500 شخص، ومسجدًا يتسع لقرابة 500 مصليًا إلى جانب مكاتب لأعضاء هيئة التدريس وعيادة للإسعافات الأولية.
وتبلغ مدة الدراسة في المعهد سنتين، فصل تمهيدي وأربعة فصول دراسية والتدريب على رأس العمل لمدة 8 أسابيع في الشركات، مدة الفصل الدراسي الواحد 18 أسبوعًا، ويتخرج الطالب ويمضي الستة الأشهر الأولى بعد تخرجه في ممارسة عمله تحت إشراف الفنيين في مراكز الصيانة متدرجًا من إصلاحات عامة إلى إصلاحات متخصصة وبإشراف ومتابعة من مدربي المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات.
وأقيم الحفل برعاية الشيخ علي حسين علي رضا عضو جمعية الشركاء في المعهد والرئيس التنفيذي لشركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة، وحضره السيد/ إيزورو شيمورا القنصل العام لليابان بجدة، والأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ورؤساء الشركات الشركاء في المعهد وممثلوهم ومندوبوهم، والأستاذ سالم بن حسن الأسمري المدير التنفيذي للمعهد وأولياء أمور الطلاب وعدد من المسؤولين والمهتمين بالتدريب والتقنية.
وبدأ الحفل بكلمة المعهد الترحيبية التي ألقاها الأستاذ سالم بن حسن الأسمري المدير التنفيذي للمعهد ركز فيها على نوعية التدريب والدراسة في المعهد بأنها ذات جودة عالية، وأن الخريجين سيباشرون أعمالهم في شركاتهم.
وأكد أن الخريجين السابقين أثبتوا قدراتهم ونجاحهم في شركاتهم وشكر أولياء أمور الطلاب الذين أحسنوا اختيار الطريق الصحيح لأبنائهم، كما شكر الأطراف الداعمة للمعهد وهم الشركاء من اليابان وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والدعم الكبير الذي يأتي من الشركات الأعضاء في المعهد.
وتخلل الحفل كلمة الشركاء ألقاها الشيخ/ علي حسين علي رضا راعي حفل التخرج، أعرب فيها عن سعادته وهو يرى شباب الوطن المنتجين في مجال الصيانة والتقنية يزدادون يومًا بعد يوم؛ ليثروا سوق العمل بكوادر وطنية مدربة ومؤهلة.
وذكر أن تجربة الشركات المشاركة في المعهد في توظيف هؤلاء الشباب قد أثبتت أنهم على درجة عالية من التأهيل، وأنه يمكن الاعتماد عليهم، كما شكر في كلمته الأصدقاء اليابانيين الذين وقفوا جنبًا إلى جنب مع مؤسسي المعهد وقدموا دعمًا ماديًا ومعنويًا كبيرين، وشكر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية وكل من أسهم في تقدم وازدهار المعهد.
وختم كلمته بتهنئة الطلاب المتوقع تخرجهم وحثهم على استمرار المثابرة وتقديم صورة مشرفة خلال مباشرتهم لأعمالهم وتذكر فضل الله عليهم.
ووجه راعي الحفل كلامه للطلاب وذكرهم بضرورة التمسك بما تعلموه في المعهد وبخاصة أخلاقيات العمل، كما أوصاهم بألا ينسوا فضل المعهد ومدربيهم في كل ما غرسوه فيهم، وتمنى لهم مستقبلًا وظيفيًا مشرقًا.
كما نوّه الأستاذ تركي الجعويني مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالعلاقة بين المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان بأنهم يعملون جنبًا إلى جنب لدعم المعهد من الجوانب المعنوية والمادية وأيضًا بالخبرات والمعدات التي تسهم برفع جودة التدريب، ووجه رسالة للخريجين طلب منهم المثابرة في العمل والإخلاص فيه وأن يُثبتوا أنهم أهل للثقة وعلى قدر المسؤولية.
وكان للمتوقع تخرجهم كلمة قدمها نيابة عنهم أحد زملائهم وكانت مفعمة بالغبطة والسعادة ومليئة بالتفاؤل والحيوية، وشكر ممثل الدفعة الله عز وجل على إنعامه، ثم شكر كل من أسهموا وشاركوا وقدموا العون والمساعدة من أجل وصولهم لهذه المرحلة وحصولهم على كل تلك الفوائد من تعلم وتدريب وشهادة ووظيفة مضمونة، وكذلك عاهد الجميع نيابة عن زملائه بأن يردوا المعروف إنتاجًا وبناءً وولاءً، وختم كلمته بحثّ أقرانه وشباب مجتمعه بأن يحذوا حذوه وزملاءه فينخرطوا في مجال التدريب التقني وأن ينضموا لهذا المعهد ويحصلوا على كل ما يتمناه الشاب لمستقبل أفضل.
ووزّع راعي الحفل الشهادات والجوائز على المتفوقين من الدفعة العشرين، وخُتم الحفل بصورة جماعية ضمت الطلاب المتوقع تخرجهم مع راعي الحفل سعادة الشيخ علي حسين علي رضا، والسيد إيرزورو شيمورا، والأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية والأستاذ سالم بن حسن الأسمري المدير التنفيذي للمعهد.