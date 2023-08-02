بعد سنتين من الدراسة والتدريب.. تخريج 178 خريجًا من المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات

وذكر أن تجربة الشركات المشاركة في المعهد في توظيف هؤلاء الشباب قد أثبتت أنهم على درجة عالية من التأهيل، وأنه يمكن الاعتماد عليهم، كما شكر في كلمته الأصدقاء اليابانيين الذين وقفوا جنبًا إلى جنب مع مؤسسي المعهد وقدموا دعمًا ماديًا ومعنويًا كبيرين، وشكر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية وكل من أسهم في تقدم وازدهار المعهد.