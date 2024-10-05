لإظهار القضايا الحقوقية.. "الكشافة السعودية" تشارك في مسابقة أممية للأفلام القصيرة

دعت جمعية الكشافة العربية السعودية، قطاعاتها الكشفية إلى المشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة، التي أطلقها مركز التدريب والتوثيق التابع للأمم المتحدة (UNTDC) للشباب، وتحفيزهم على استخدام قدراتهم الإبداعية؛ لتسليط الضوء على القضايا التي تؤثر على المجتمعات في جميع أنحاء العالم.
وتهدف المسابقة التي تأتي في إطار التعاون بين المنظمة الكشفية العربية -مكتب الدعم العربي- إلى تمكين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18- 30 عامًا من استخدام مواهبهم وأصواتهم لإبراز القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
وحددت الجمعية آخرَ موعد لتسليم الأفلام بصيغة مفتوحة يوم السبت 7 ديسمبر 2024م.