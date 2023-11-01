هطول أمطار خفيفة إلى غزيرة على عددٍ من المحافظات بالمملكة.. والفرصة مهيأة للمزيد

هطلت مساء الأربعاء، أمطارٌ بين خفيفة إلى غزيرة، على عددٍ من المحافظات بعدة مناطق حول المملكة، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار خلال الساعات القادمة.