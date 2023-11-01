هطول أمطار خفيفة إلى غزيرة على عددٍ من المحافظات بالمملكة.. والفرصة مهيأة للمزيد

هطلت مساء الأربعاء، أمطارٌ بين خفيفة إلى غزيرة، على عددٍ من المحافظات بعدة مناطق حول المملكة، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، شهدت منطقة جازان أمطارًا متفاوتة الغزارة شملت محافظات صبيا، وأبوعريش، والداير بني مالك، وأحد المسارحة، ومركز الحقو، والعديد من المراكز والقرى التابعة لها.
وهطلت أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول المزيد من الأمطار.
وكذلك شهدت منطقة حائل أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة، شملت مدينة حائل وبعض المحافظات، وسالت على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.
وهطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف وضواحيها، سالت على إثرها الأودية والشعاب، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.
وكذلك هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية، كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة تيماء بمنطقة تبوك، شملت مركز الجهراء وضواحيه.
كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، مساء أمس, شملت مدينة بريدة، ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها، مع إمكانية هطول أمطار في الساعات القادمة - بمشيئة الله تعالى - .
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.