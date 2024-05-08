تكليف رابع رئيس بلدية خلال 4 سنوات.. أهالٍ بـ"الموسم": أعطوهم فرصة ثم قيِّمُوهم

أصدرت أمانة جازان قرارًا يقضي بتكليف المهندس أسامة ماطري رئيسًا لبلدية الموسم، خلفًا للرئيس الحالي خالد الحساني الذي لم يمضِ عامٌ على تكليفه ونقله إلى بلدية الحرث، ويعدّ الرئيس الرابع لبلدية الموسم خلال السنوات الأربع الماضية.
وتساءل الأهالي عن تكرار إصدار هذا القرار في سنوات قليلة، مشيرين إلى أنه من غير الواضح طبيعة خطط البلدية على صعيد تحسين وتنظيم المركز وقراه.
وقالوا: أصبحنا نلاحظ أن كل رئيس يبدأ في خطط وعمل دراسات، ونتفاجأ برئيس جديد وخطط جديدة، وإهمال للمخططات والأفكار السابقة.
وطالب الأهالي الأمانة بترك فرصة للرئيس المكلف لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات حتى يكمل التنفيذ ثم التقييم قبل التفكير في تغييره أو تركه لإكمال ما قام به من دراسات ومخططات؛ لتنمية وتحسين المركز وقراه والواجهة البحرية بالمركز.
وناشد أهالي الموسم الرئيس الحالي سرعة استكمال سفلتة مخطط المنح وإعادة صيانة وسفلتة الشوارع الداخلية بالقرى التي أصبحت مليئة بالحفريات، واستكمال وتهذيب الواجهة البحرية وتشجيع المستثمرين للاستثمار بالمركز.