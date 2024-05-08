تكليف رابع رئيس بلدية خلال 4 سنوات.. أهالٍ بـ"الموسم": أعطوهم فرصة ثم قيِّمُوهم

أصدرت أمانة جازان قرارًا يقضي بتكليف المهندس أسامة ماطري رئيسًا لبلدية الموسم، خلفًا للرئيس الحالي خالد الحساني الذي لم يمضِ عامٌ على تكليفه ونقله إلى بلدية الحرث، ويعدّ الرئيس الرابع لبلدية الموسم خلال السنوات الأربع الماضية.