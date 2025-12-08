مستفيدو "سيتي سكيب" يناشدون بنكًا محليًا تمديد مهلة إنهاء إجراءات التمويل حتى يناير

ناشد عدد من مستفيدي أحد البنوك المحلية، الذي قدّم عروضًا كبيرة في التمويل العقاري خلال معرض "سيتي سكيب الرياض 2025"، بتمديد مهلة إنهاء الإجراءات إلى نهاية يناير المقبل، بدلًا من نهاية ديسمبر الجاري، وهي المهلة المحددة حاليًا للاستفادة من العرض.
وأوضح المستفيدون أن بعضهم واجه تحديات حالت دون استكمال الإجراءات خلال الفترة المحددة، مثل الحاجة إلى وقت إضافي لتحويل الراتب أو إنهاء إجراءات شراء المديونيات الشخصية أو العقارية من بنوك أخرى، فضلًا عن صعوبة إيجاد العقار المناسب من حيث السعر والاحتياج.
وأشاروا إلى أن عددًا من المستفيدين قدموا من خارج الرياض للاستفادة من العروض، إلا أنهم اصطدموا بمعوقات خارجة عن إرادتهم، مثل تأخر تثبيت الراتب أو تعثّر بعض خطوات نقل المديونية، ما تسبب لهم في ارتباك، ويتطلّب مزيدًا من الوقت لتجاوز هذه العقبات.
وطالبوا مسؤولي البنك بتمديد المهلة حتى نهاية يناير 2026، لإتاحة فرصة متكافئة أمام الجميع لإكمال الإجراءات والاستفادة من العرض الاستثنائي الذي قُدّم خلال المعرض.
يُذكر أن أحد البنوك المحلية قدّم ضمن مشاركته في معرض "سيتي سكيب 2025" عروضًا غير مسبوقة في التمويل العقاري ونقل المديونيات، على أن تنتهي المهلة المخصصة للتوقيع النهائي بنهاية ديسمبر الجاري.
ويُعد "سيتي سكيب 2025" أكبر معرض عقاري عالمي، استضافته المملكة للمرة الثالثة، وشارك فيه أكثر من 400 جهة و500 متحدث، بحضور ما يزيد على 170 مستثمرًا، مستهدفًا تطوير المشهد العمراني وتعزيز دور الرياض في التنمية الحضرية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.