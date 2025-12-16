المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي يُطلق برنامج "خبراء التطوير المهني"

أطلق المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي برنامج "خبراء التطوير المهني" خلال الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر الجاري، بوصفه أحد البرامج التدريبية المتخصصة الهادفة إلى تطوير وتأهيل ممارسي التطوير المهني التعليمي، ضمن مبادرة "تطوير المعلمين وقيادات المدارس" المقدّمة بدعم من برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ويستهدف البرنامج 110 من ممارسي التطوير المهني التعليمي في مختلف التخصصات، ويُنفَّذ بواقع 30 ساعة تدريبية موزعة على عشر جلسات تدريبية، في إطار شراكة معرفية دولية مع اتحاد الجامعات الفنلندية؛ للإسهام في نقل وتوطين أفضل الممارسات العالمية في مجال التطوير المهني التعليمي.
ويركّز برنامج "خبراء التطوير المهني" على تمكين الممارسين المسؤولين عن تطوير معلمي STEM، والقراءة، والتربية الخاصة، والموهوبين، من خلال محتوى تدريبي متقدم يستند إلى أحدث التوجهات التربوية العالمية، ويغطي محاور إستراتيجية تشمل: التعليم المرتكز على الطالب، والتربية بوصفها علمًا قائمًا على أسس بحثية، وبناء المعرفة وعمليات التعلم، وتنمية الممارسات التأملية والنمو المهني المستمر، وتعزيز الهوية المهنية والإرشاد التربوي، وربط النظرية التربوية بالتطبيق العملي، إلى جانب تنمية الكفاءة والفاعلية الذاتية، وترسيخ مبادئ المسؤولية الأخلاقية في السياقات التعليمية.
ويأتي إطلاق البرنامج امتدادًا لدور المعهد في مواءمة برامجه ومبادراته مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري التعليمي، ورفع كفاءة ممارسي التطوير المهني، وتمكينهم من قيادة التحول في ممارسات التعليم والتعلم، بما يُسهم في تحسين جودة المخرجات التعليمية، وتعزيز تنافسية النظام التعليمي ومواءمته مع المتغيرات المستقبلية.