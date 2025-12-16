المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي يُطلق برنامج "خبراء التطوير المهني"

ويركّز برنامج "خبراء التطوير المهني" على تمكين الممارسين المسؤولين عن تطوير معلمي STEM، والقراءة، والتربية الخاصة، والموهوبين، من خلال محتوى تدريبي متقدم يستند إلى أحدث التوجهات التربوية العالمية، ويغطي محاور إستراتيجية تشمل: التعليم المرتكز على الطالب، والتربية بوصفها علمًا قائمًا على أسس بحثية، وبناء المعرفة وعمليات التعلم، وتنمية الممارسات التأملية والنمو المهني المستمر، وتعزيز الهوية المهنية والإرشاد التربوي، وربط النظرية التربوية بالتطبيق العملي، إلى جانب تنمية الكفاءة والفاعلية الذاتية، وترسيخ مبادئ المسؤولية الأخلاقية في السياقات التعليمية.