الأكبر في تاريخه منذ إنشائه بالسنة الأولى للهجرة.. تفاصيل مشروع توسعة مسجد قباء

يهدف مشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء وتطوير المنطقة المحيطة به، إلى رفع المساحة الإجمالية للمسجد إلى 50 ألف م2، وبطاقة استيعابية تصل إلى 66 ألف مصلٍ، إذ يُعد المشروع أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء منذ إنشائه في السنة الأولى من الهجرة.