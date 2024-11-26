"أمير تبوك" يؤكّد أهمية دور المحافظين في نقل تلمُّس احتياجات المواطنين وخدمتهم

واطلع الأمير فهد بن سلطان، في بداية الاجتماع، على تقارير سير العمل في المحافظات والمراكز، مؤكداً أهمية الدور المنوط بالمحافظين ورؤساء المراكز في نقل الصورة الحقيقية التي يشعر بها المواطن والمواطنة وتلمُّس احتياجاتهم وتفقدهم واستشعار أحوالهم وكذلك خدمتهم والعمل المستمر لتحقيق مطالبهم، وأهمية مراعاة الظروف المناخية، خصوصاً مع تدني درجات الحرارة، التي تمر بها المنطقة خلال هذه الأيام، بما يكفل لهم العيش الكريم والحياة الهانئة، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ومتابعة وزير الداخلية.