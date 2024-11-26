"أمير تبوك" يؤكّد أهمية دور المحافظين في نقل تلمُّس احتياجات المواطنين وخدمتهم

رأس الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في قاعة الاجتماعات بالإمارة، اليوم، الاجتماع الدوري للمحافظين ورؤساء المراكز، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني، والوكلاء المساعدين، ومديري الإدارات الحكومية، ومحافظي المحافظات، ورؤساء المراكز بالمنطقة.
واطلع الأمير فهد بن سلطان، في بداية الاجتماع، على تقارير سير العمل في المحافظات والمراكز، مؤكداً أهمية الدور المنوط بالمحافظين ورؤساء المراكز في نقل الصورة الحقيقية التي يشعر بها المواطن والمواطنة وتلمُّس احتياجاتهم وتفقدهم واستشعار أحوالهم وكذلك خدمتهم والعمل المستمر لتحقيق مطالبهم، وأهمية مراعاة الظروف المناخية، خصوصاً مع تدني درجات الحرارة، التي تمر بها المنطقة خلال هذه الأيام، بما يكفل لهم العيش الكريم والحياة الهانئة، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ومتابعة وزير الداخلية.
وأشار إلى النقلة الحضارية الكبيرة التي تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية المملكة 2030 (نيوم والبحر الأحمر وأمالا)، وبإشراف مباشر ودعم ومتابعة سمو ولي العهد -حفظه الله- والتي ستسهم -بإذن الله- في رفع مستوى جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، وستعود بالنفع على الوطن والمواطن، وكذلك وجود محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بالمنطقة، مما يتطلب التعاون وتكاتف جميع الجهات ذات العلاقة وتسخير الإمكانات كافة لإنجاح أعمالهم.
بعد ذلك ناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال المتضمنة عدداً من الموضوعات، ووجّه أمير المنطقة باتخاذ اللازم حيالها.