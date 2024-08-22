"بارشيد": "إيجار" ستنظم وتطور قطاع الإيجار العقاري.. وهذه شكوى بعض المواطنين المؤجرين

وفي مقاله "قطاع الإيجار العقاري" بصحيفة "اليوم"، يقول "بارشيد": "جلست ذات يوم في مكتبي العقاري أبحث عن عقد إيجار ورقي لمستأجر قديم في إحدى العمائر التي كنت أديرها، وقد اختفى منها حبر الكربون وبالكاد تعرّفت على معلومات المستأجر والمؤجر، وأنا في هذه الحال فتحت جهاز الكمبيوتر عندي على منصة إيجار الإلكترونية، فحمدت الله تعالى على ما وصل به الحال بنا الآن؛ حيث تبدّلت تلك العقود الورقية إلى عقود إيجار إلكترونية من خلال شبكة إلكترونية متكاملة، والتي أنشأتها وزارة الإسكان من خلال قرار مجلس الوزراء رقم "131" وتاريخ 3/ 4/ 1435 هجرية؛ حيث تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية "المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري" من خلال عقود إيجار إلكترونية موحّدة ومعتمدة من وزارة العدل؛ حيث يتمّ توثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على شبكة "إيجار" الإلكترونية، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية؛ ممّا يقلّص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري ويخفّف العبء على الجهات القضائية".