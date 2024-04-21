86 ألف ساعة تطوعية نفذها "هلال مكة" خلال الربع الأول من 2024م

يأتي هذا فيما بلغ إجمالي عدد المتطوعين 1512، عدد الذكور 832 وعدد الإناث 680، ويشمل الكادر الطبي التطوعي تخصصات عدة، أبرزها استشاري وطبيب عام وطب الطوارئ. وتحرص الهيئة بمنطقة مكة المكرمة على تطوير منسوبيها من المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم العديد من الدورات المتخصصة وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة.