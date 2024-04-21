86 ألف ساعة تطوعية نفذها "هلال مكة" خلال الربع الأول من 2024م

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، إحصائياتها للتطوع للربع الأول لعام 2024م، حيث بلغ عدد الساعات التطوعية لهذا الربع (86439) ساعة تطوعية، وفرت فيها الهيئة (772) فرصة تطوعية.
وتنوعت تلك الفرص ما بين تقديم الخدمة الإسعافية لزوار بيت الله والمعتمرين والمصلين بساحات الحرم المكي الشريف والمناسبات الوطنية والأيام العالمية والفعاليات والمساعدات الإنسانية والنشاطات الرياضية.
بالإضافة إلى ذلك، نفذت الهيئة عدداً من الدورات في الإسعافات الأولية لتأهيل المتطوعين والمتطوعات. وتصدرت العاصمة المقدسة العدد الأكبر من الفرص التطوعية بـ 352 فرصة، وجاءت محافظة جدة ثانياً بـ 350 فرصة، وثالثاً محافظة الطائف بـ 70 فرصة.
يأتي هذا فيما بلغ إجمالي عدد المتطوعين 1512، عدد الذكور 832 وعدد الإناث 680، ويشمل الكادر الطبي التطوعي تخصصات عدة، أبرزها استشاري وطبيب عام وطب الطوارئ. وتحرص الهيئة بمنطقة مكة المكرمة على تطوير منسوبيها من المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم العديد من الدورات المتخصصة وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة.
وتتيح الكثير من الفرص التطوعية لأفراد المجتمع في عدة مجالات منها الصحي، الإنساني، الرياضي، البيئي والتوعوي، وتتشرف باستقطاب المتطوعين من سكان منطقة مكة المكرمة والاستفادة من جهودهم وطاقاتهم وعطائهم الإنساني، من خلال منصة التطوع التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي.