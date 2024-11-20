لتحفيز المنشآت على تبنّي الأفكار.. "منشآت" تطلق سادس نسخ جائزة "ابتكر"

ومن بين المنشآت المتقدمة، ستتأهل 30 منشأة لمرحلة المعسكر التدريبي للحصول على فرصة الانتقال للمرحلة الأخيرة من الجائزة، التي سيتوج بها 6 فائزين يحصلون على جوائز مالية يصل مجموع قيمتها إلى 300 ألف ريال؛ بالإضافة إلى تأهلهم المباشر إلى نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال التي يجتمع بها رواد الأعمال من أكثر من 100 دولة حول العالم، كما سيحصل الفائزون على لقب أكثر المنشآت ابتكارًا في المملكة لعام 2025.