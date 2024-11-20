لتحفيز المنشآت على تبنّي الأفكار.. "منشآت" تطلق سادس نسخ جائزة "ابتكر"

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عن إطلاق النسخة السادسة من جائزة "ابتكر"؛ بهدف نشر ثقافة الابتكار وتحفيز المنشآت على تبني الأفكار ورفع الوعي بأهمية الابتكار في المنشآت بالمملكة؛ من خلال تنمية قدرات رواد الأعمال من أصحاب هذه المنشآت، ودعمهم وتدريبهم وتقديم جوائز مالية، إضافة إلى ربطهم بالمستثمرين المهتمين في المجال.
وستقام فعاليات الجائزة في العاصمة الرياض، وستتضمن الجائزة معسكرًا تدريبيًا لمدة 5 أيام، تُقام فيه برامج تدريبية وورش عمل لأصحاب المنشآت، حيث سيتمكن أصحاب المنشآت خلالها من الحصول على استشارات من خبراء في أهم المجالات، بالإضافة إلى الترويج لمنشآتهم، مما يسهم في انتشارها ووصولها لشريحة أكبر من المستثمرين.
ومن بين المنشآت المتقدمة، ستتأهل 30 منشأة لمرحلة المعسكر التدريبي للحصول على فرصة الانتقال للمرحلة الأخيرة من الجائزة، التي سيتوج بها 6 فائزين يحصلون على جوائز مالية يصل مجموع قيمتها إلى 300 ألف ريال؛ بالإضافة إلى تأهلهم المباشر إلى نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال التي يجتمع بها رواد الأعمال من أكثر من 100 دولة حول العالم، كما سيحصل الفائزون على لقب أكثر المنشآت ابتكارًا في المملكة لعام 2025.
وفي نسختها السابقة؛ نظمت الجائزة 15 ورشة تدريبية قدمها مجموعة من الخبراء في مجالات متنوعة، إلى جانب أكثر من 40 جلسة إرشادية فريدة لكل منشأة، و 3 فعاليات مصاحبة لتعزيز التواصل بين المشتركين، كما شملت لجنة التحكيم 8 خبراء من مجالات التمويل وريادة الأعمال والابتكار، و 11 مدربًا خبيرًا في مختلف المجالات.
وتدعو "منشآت" رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة المبتكرة التي تبنّت تقنية صاعدة أو ابتكارًا في منتجاتها وخدماتها على التقديم على الجائزة من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة .