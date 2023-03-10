وزير الخارجية يلتقي نظيرته الفرنسية ويناقشان تعزيز علاقات البلدين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا، وذلك خلا زيارته الرسمية للعاصمة باريس.
وشهد اللقاء، استعراض العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الصديقين.
وتطرق الجانبان إلى آخر التطورات على الساحة الدولية، وسبل مواصلة جهود المملكة وفرنسا في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، إضافةً إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030.
حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، والقائم بالأعمال بالإنابة لسفارة المملكة لدى فرنسا فريد الشهري.