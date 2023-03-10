وزير الخارجية يلتقي نظيرته الفرنسية ويناقشان تعزيز علاقات البلدين

وشهد اللقاء، استعراض العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الصديقين.