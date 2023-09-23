"العمر": اليوم الوطني ذكرى للتأمل بين أمجاد الماضي وإنجاز الحاضر وطموح المستقبل

وتابع: اليوم، وعبر استراتيجية مجموعة الخطوط السعودية التي اعتمدنا فيها جميعًا على التحول الرقمي في كل المشاريع، بالتطوير والتحسين والابتكار والإبداع لتوفير أفضل المنتجات والخدمات والاتصال، وتحديث البنية التحتية التي ستمكننا جميعًا من تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، مع مواصلة سعينا الطموح لربط العالم بالمملكة لخدمة مشاريع التنمية السياحية وقطاعي الحج والعمرة؛ يستمر الاستثمار الأمثل في تأهيل كوادرنا في المجالات المتعددة لصناعة الطيران والتوسع في توطين هذه الصناعة، كما يشمل الدورُ الرائد للمجموعة عقد الشراكات مع العديد من الجهات الحكومية للمساهمة في دعم برامجها التنموية ومشاريعها التطويرية، إلى جانب برامج المسؤولية المجتمعية المتنوعة.