"الربيعة" يهنئ ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء

ورفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الثقة الملكية الغالية بتجديد تعيينه وزيرًا للحج والعمرة ضمن إعادة تشكيل مجلس الوزراء، سائلًا الله العون والتوفيق لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، سائلًا الله العون والتوفيق له لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة.