الطائف.. مركز القلب يجري قسطرة تداخلية لتركيب صمام أورطي لمريضة ثمانينية

وقد قرر الفريق الطبي أن التدخل الجراحي يعتبر عالي الخطورة لمثل هذه الحالات، فقد تم إجراء تركيب صمام أورطي عن طريق القسطرة التداخلية، استمرت ساعة ونصف, حيث تماثلت المريضة للشفاء ولله الحمد، وخرجت للمنزل في حالة صحية جيدة، مع وضع برنامج متابعة ومراجعة بالعيادات.