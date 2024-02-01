هل تحقّقها سكاكا؟ "فنون الطهي" تُنظّم لقاءً مفتوحًا حول "التسجيل في شبكة ديليس"

ويُناقش اللقاءُ، الذي سيُقام عند الساعة السابعة مساءً، مجموعةً من المحاور؛ أبرزها: التعريف بشبكة ديليس، وأهدافها، وعرض أمثلة على المدن المسجلة فيها، التي تضمّ أكثر من 25 وجهة طهي متميزة تجمع بين المدن التي تشتهر بتراثها وتقاليدها الغذائية في مجال الطهي؛ لتعزيز التبادل المعرفي، وتبادل الخبرات، وتسهيل الشراكات، والمشاريع التعاونية بين المدن الأعضاء، وتعزيز التنمية المستدامة من خلال استخدام فنون الطهي، بالإضافة إلى استعراض القيمة الثقافية الاستثنائية لمدينة سكاكا، التي تؤهّلها للانضمام إلى الشبكة، والفائدة المرجوّة من انضمام سكاكا إلى هذه الشبكة العالمية.