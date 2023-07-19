مستشفى أجياد للطوارئ ينقذ هندية ستينية تعرضت لقطع في الشريان

تمكّن فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي بعد إرادة الله من إنقاذ حياة سيدة تبلغ من العمر 61 عاماً من الجنسية الهندية بعد فقدانها كميات كبيرة من الدم؛ إثر سقوطها على كأس زجاجي أدى إلى قطع في الشريان الكعبري.
وتم نقل السيدة من أحد فنادق المنطقة المركزية إلى مستشفى أجياد للطوارئ، والتعامل مع الحالة بشكل عاجل وسريع من فريق التدخل السريع بالمستشفى.
وتم إيقاف النزيف وإنقاذ حياتها في اللحظات الأخيرة، ثم نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى النور للتدخل الجراحي، وتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.
يُذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ تمكّن خلال العام الماضي 2022م من تقديم خدمة طبية لـ637 حالة دخول للعناية المركزة، حيث يعمل بكامل طاقته الاستيعابية وطاقمه الطبي، وما يمتلكه المستشفى من كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة.