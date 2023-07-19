مستشفى أجياد للطوارئ ينقذ هندية ستينية تعرضت لقطع في الشريان

تمكّن فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي بعد إرادة الله من إنقاذ حياة سيدة تبلغ من العمر 61 عاماً من الجنسية الهندية بعد فقدانها كميات كبيرة من الدم؛ إثر سقوطها على كأس زجاجي أدى إلى قطع في الشريان الكعبري.