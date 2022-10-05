"سلطان بن سلمان" يوقّع اتفاقية تعاون بين "الأطفال ذوي الإعاقة" مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

واستمع سموه إلى عرضٍ مفصلٍ عن السايكلترون "المعجل النووي"، حيث يعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أول مستشفى في الشرق الأوسط يستخدم جهاز السايكلترون، منذ عام 1983م، الذي يُعنى بإنتاج مواد صيدلانية مشعة، يجري توفيرها لمختلف مستشفيات المملكة، ودول المنطقة لتشخيص عديد من الأمراض المعقدة، وحصل المركز على اعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التدريب على تقنية السايكلترون وإنتاج النظائر الصيدلانية المشعة واستخداماتها الطبية والبحثية.