رئيس طاجكستان يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجكستان، وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، وسفير جمهورية طاجكستان لدى المملكة أكرم كريمي، ومدير شرطة المنطقة المكلف، اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.