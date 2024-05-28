السعودية تدين وتستنكر مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بلا رادع

كما تؤكد السعودية أن استمرار الانتهاكات السافرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية للقرارات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية كافة، في ظل صمت المجتمع الدولي، يفاقم حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمرُّ بها الشعب الفلسطيني، ويضع مصداقية مؤسسات الشرعية الدولية على المحك.