تشمل الرياض وعسير.. "روح السعودية" يطلق حملة ترويجية لفعاليات الصيف البحرية في جدة

وتهدف الحملة إلى تحفيز الزوّار والسيّاح للاستمتاع بشواطئ جدة وعيش تجارب مختلفة من المغامرات؛ كالغوص و"السنوركلنق" وحجز المركبات والرحلات البحرية والإقامة على الشواطئ، إلى جانب استكشاف مختلف المأكولات البحرية التي تقدم الوجبات بطرق مبتكرة ومختلفة عبر صفحة (www.visitsaudi.com/SunandSea)، في حين تستغرق الحملة في مدينة الرياض 5 أيام، ثم تنتقل إلى منطقة عسير لمدة 7 أيام.