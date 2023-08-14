تشمل الرياض وعسير.. "روح السعودية" يطلق حملة ترويجية لفعاليات الصيف البحرية في جدة

أطلق موقع "روح السعودية" حملة ترويجية لفعاليات الصيف البحرية في مدينة جدة، تشمل منطقتَي الرياض وعسير، بالشراكة مع تطبيق "بوتك Boatek"، المتخصّص في السياحة البحرية.
يأتي ذلك من خلال بوت بحري يجوب المنطقتيْن؛ بهدف التعريف بخدمات التطبيق، ومزايا السياحة البحرية وفعاليات الصيف في جدة.
وتهدف الحملة إلى تحفيز الزوّار والسيّاح للاستمتاع بشواطئ جدة وعيش تجارب مختلفة من المغامرات؛ كالغوص و"السنوركلنق" وحجز المركبات والرحلات البحرية والإقامة على الشواطئ، إلى جانب استكشاف مختلف المأكولات البحرية التي تقدم الوجبات بطرق مبتكرة ومختلفة عبر صفحة (www.visitsaudi.com/SunandSea)، في حين تستغرق الحملة في مدينة الرياض 5 أيام، ثم تنتقل إلى منطقة عسير لمدة 7 أيام.
وتتمتع جدة بموقع متميز على ساحل البحر الأحمر، والعديد من الشواطئ والمنتجعات التي تجعل منها إحدى أجمل المدن الشاطئية في المنطقة الغربية، خاصة وهي تزخر بعديدٍ من المرافق السياحية الفاخرة، التي تتيح لعشاق البحر والرياضات المائية والألعاب الشاطئية ممارسة هواياتهم بكل يسر وسهولة.
وتمنح شواطئ جدة لهواة البحر والغوص والسباحة، تجارب متعددة من السباحة والاستجمام، والألعاب والمغامرات المائية، وصولاً إلى الغوص والاستمتاع بعالم الأعماق الغني بالألوان والشعاب المرجانية، والأسماك النادرة.