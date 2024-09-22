"دور المملكة المتنامي بمجال الفضاء" يبرز في أمريكا.. فعالية لتعزيز التنمية المستدامة

وأضاف أن الفضاء لا يقتصر دوره على استكشاف الكواكب والمجرات فحسب، بل يمتد ليشمل دعم السياسات الدولية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن وكالة الفضاء السعودية تعمل بالتعاون مع شركائها الدوليين على تعزيز العمل المشترك في مجال الفضاء وتبادل الخبرات بين الدول، بما يدفع عجلة الابتكار في مجالات الفضاء والتقنيات المرتبطة به.