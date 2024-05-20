درءًا لأخطار السيول.. أمانة الطائف تعتزم تنفيذ مشروع لتهذيب وادي المذاكير وربطه مع وادي وج

وأوضح البيان أنه تم استخدام أحدث التقنيات مع تحديد الأماكن التي تحتاج إلى حماية من السيول، وتحديد ذروة التدفق المائي في عدة مقاطع على الأودية، وتصميم عبارات وقنوات ومجاري السيول داخل الأحياء العمرانية بناءَ على الدراسات الهيدرولوجية، وعمل مخطط عام للأودية التي تخترق المدينة وتحديد درجة الخطورة بها.