درءًا لأخطار السيول.. أمانة الطائف تعتزم تنفيذ مشروع لتهذيب وادي المذاكير وربطه مع وادي وج

تعتزم أمانة الطائف تنفيذ مشروع لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار؛ لتهذيب وادي المذاكير وربطه مع وادي وج، ضمن سعي الأمانة لاستكمال شبكة تصريف مياه السيول في أنحاء المحافظة.
وتنفذ الأمانة حاليًا 15 مشروعًا لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، في إطار مشاريع الأمانة لتدعيم البنية التحتية من الخدمات البلدية في المحافظة.
وقال بيان أوردته الأمانة لـ "سبق": الأمانة شرعت خلال الفترة الماضية بتحديد مسارات وحرم السيول الرئيسية والفرعية المارة بالكتلة العمرانية للطائف، وقامت بدراسة البدائل المختلفة لمسارات الأودية التي تخترق الكتل السكنية، بحيث يتم تحويل مجرى الوادي أو إقامة عبارات وقنوات تصريف، مع تصميم العبارات المناسبة لكل مجري يحتاج لذلك، وتم تصميم قنوات التصريف للأودية ومجاري السيول مع وضع تصور للاستفادة من مياه السيول.
وأوضح البيان أنه تم استخدام أحدث التقنيات مع تحديد الأماكن التي تحتاج إلى حماية من السيول، وتحديد ذروة التدفق المائي في عدة مقاطع على الأودية، وتصميم عبارات وقنوات ومجاري السيول داخل الأحياء العمرانية بناءَ على الدراسات الهيدرولوجية، وعمل مخطط عام للأودية التي تخترق المدينة وتحديد درجة الخطورة بها.
وأضاف بيان الأمانة: أسهمت هذه الدراسات في تحديد وتحديث محاور التنمية العمرانية واتجاهاتها بعيدًا عن المخاطر، وتحديد المخاطر التي قد تتعرض إليها بعض المناطق العمرانية القائمة واتخاذ اللازم بشأنها.