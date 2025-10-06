في معرض الرياض للكتاب.. السفير المعلمي يكشف كواليس القرار الأممي والدور السعودي خلف الستار

حلّ السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، المندوب الدائم السابق للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، ضيفًا على مسرح فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، وذلك ضمن جلسة حوارية بعنوان: «هل هي أمم متحدة؟» أدارها الإعلامي هادي بن حسن الفقيه.