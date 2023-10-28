وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس الوزراء الأردني تطورات الأوضاع في غزة

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي.