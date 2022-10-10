عملية جراحية لإزالة الغضروف تُعيد المشي لمريضة في نجران

يُذكر أن مستشفى شرورة استقبل خلال النصف الأول من العام الجاري 57094 مستفيداً لقسم الطوارئ، وبلغ عدد مستفيدي العيادات الخارجية 19067، فيما وصل عدد العمليات إلى 986 بما فيها عمليات اليوم الواحد.