عملية جراحية لإزالة الغضروف تُعيد المشي لمريضة في نجران

تمكّن فريق طبي متخصّص في جراحات العظام بمستشفى شرورة العام، من إنهاء معاناة مريضة تعاني آلاماً شديدة في أسفل الظهر ما تسبّب لها في صعوبة في المشي.
وقالت "صحة نجران": الفريق الجراحي تمكّن من إجراء العملية الجراحية بنجاحٍ بعد أن أزال الغضروف القطني بالمنظار بين الفقرات القطنية الرابعة والخامسة، حيث خرجت المريضة من المستشفى وهي بصحة جيدة دون اعتلالٍ عصبي مع قدرتها على المشي بشكل طبيعي.
يُذكر أن مستشفى شرورة استقبل خلال النصف الأول من العام الجاري 57094 مستفيداً لقسم الطوارئ، وبلغ عدد مستفيدي العيادات الخارجية 19067، فيما وصل عدد العمليات إلى 986 بما فيها عمليات اليوم الواحد.