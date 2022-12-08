مفاجآت بحر وصدمة الموت.. صياد يشق البحر منذ المراهقة: "مهنة أنقذتني من البطالة"

وأشار "سالم" إلى أن المفاجآت التي قد تواجه الصياد كثيرة، خصوصًا من البحر أو أحداث أسرية أثناء وجوده في البحر وانقطاعه عن العالم لأيام طويلة في موسم صيد الكنعد "الضيرك"، ومنها ما تعرض له من صدمة عندما توفيت والدته، حيث لم يعلم بخبر وفاتها حتى وصوله لجزيرة ليلتقط منها إحدى شبكاته، ووصلته بعض التعازي، مما شكل صدمة امتدت لفترة طويلة يفكر فيها قبل خروجه للبحر، حيث يقضي أحيانًا ثلاثة أيام خلال رحلة الصيد بموسم الكنعد "الضيرك".