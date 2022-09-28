"أكاديمية المقاولين" تُوَقع 6 اتفاقيات دولية متخصصة

يُذكر أن أكاديمية الهيئة السعودية للمقاولين، تقدم دورات تدريبية متنوعة للمهتمين بالمجالات الإدارية والفنية من أجل تمكين المنشآت من تحسين أداء أعمالها وتنفيذ مهامها، إلى جانب دورات للكوادر السعودية من أجل رفع نسبة التوطين من الفنيين والمختصين في القطاع، ويمكن الاطلاع على تلك الدورات من خلال منصة مقاول.