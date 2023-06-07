أصبح 250 ألف ريال.. "المنافسة" تُخفّض الحدّ الأعلى للمقابل المالي لفحص التركز الاقتصادي

واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ منها قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي "الاندماج والاستحواذ" ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 01/ 08/ 1444هـ وحتى 29/ 09/ 1444هـ، ونتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة، ونتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة، وأقر عددًا من التوصيات، بالإضافة إلى استعراض تقرير مراجعة استراتيجية الهيئة للأعوام "2022-2025م" ودراسة السياسة الوطنية للمنافسة، وأبدى عددًا من الملاحظات والمرئيات، وأقرّ عددًا من التوجيهات.