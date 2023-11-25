فيديو.. لحظات ما قبل انطلاق سفينة المساعدات السعودية الثانية لغزة من ميناء جدة

تشهد الساعات القليلة القادمة انطلاق سفينة المساعدات السعودية الثانية من ميناء جدة لإغاثة قطاع غزة، تحمل على متنها 58 حاوية تحوي مستلزمات طبية وغذائية.
وأظهرت لقطات بثتها قناة "الإخبارية" عمليات التحميل للمعدات والمستلزمات الطبية والغذائية بالسفينة تمهيدًا للإبحار من ميناء جدة.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد سير من ميناء جدة الإسلامي قبل أسبوع، أول طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي، متجهًا إلى ميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية، يحمل على متنه مساعدات غذائية وطبية وإيوائية تزن 1050 طنًّا؛ لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة العربية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة.