بعد الإيقاع بـ"قاضٍ".. السجن 10 سنوات والغرامة ينتظران "المرتشي".. وهنا تسقط العقوبة

وأيضًا "كل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية، بأي صفة كانت، طلب لنفسه أو لغيره أو قَبِل أو أَخَذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته؛ مما يُشكِّل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يُعدُّ مرتشيًا؛ ويُعاقَب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بهما معًا".