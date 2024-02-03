"خدمات واستقبال رائع".. ضيوف برنامج الملك للعمرة يثمّنون جهود القيادة لخدمة المسلمين

فيما أشار عايدين محمد؛ من شمال اليونان، إلى أن توافر الخدمات الجليلة في المسجد النبوي من المسؤولين كان لها كبير الأثر في أداء صلواتنا وزيارتنا بكل يسرٍ وسهولة مع عظم الروحانية الإيمانية التي استشعرناها في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويعيشها جميع الزوّار، داعياً الله أن يحفظ المملكة وقائدها وشعبها من كل مكروهٍ، وأن يديم علينا نعمة الإسلام، مقدماً شكره للقيادة السعودية على استضافته في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.